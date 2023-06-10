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В Калининграде автомобиль разорвало на две части от удара в столб

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Фото: ГИБДД РФ
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В Калининграде произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в столб, после чего его разорвало на две части. Видео с места происшествия опубликовала Госавтоинспекция Калининградской области в Telegram-канале 10 июня.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Горького. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Машина от удара перевернулась, в результате чего ее разорвало на части. Также на месте ЧП произошел пожар.

Известно, что в результате пострадал пассажир. Его доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель не пострадал.

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По факту аварии проводится проверка.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что в результате ДТП с мотоциклом девушка лишилась правой руки. Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад. Парня доставили в больницу с переломами ребер и голени.

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