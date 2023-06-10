«Известия» показали последствия обстрела украинской армией ПВР в Херсонской области

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела украинскими боевиками пункта временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке в Херсонской области. Удар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в субботу, 10 июня.

В пунктах находились граждане, эвакуированные из затопленных районов Херсонской области после разрушений на Каховской ГЭС. Обстрел по ним произошел около пяти утра, предположительно, ракетами Storm Shadow. Две ракеты сбили средства ПВО группировки Днепр. Еще две упали в районе ПВР. На кадрах видно, что обстрелом повредило крышу. Также выгорела часть помещений в результате начавшегося пожара.

Ранее в этот день врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что пострадавших госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Часть пострадавших санавиацией доставили в ожоговую больницу в Крыму, где медики оказывают им максимальную помощь.

Сальдо также заявил, что при обстреле погибла женщина. Кроме того, в результате удара по населенному пункту Железный Порт был разрушен отель «Позитив».

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ ведут огонь из минометов и по спасателям, которые эвакуируют жителей.

По данным местных властей, из затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов вывезены более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».