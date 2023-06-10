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Медведев запросил у Rheinmetall координаты их будущего танкового завода на Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил выслать ему координаты стройки будущего танкового завода немецкой компании Rheinmetall на Украине. Об этом в субботу, 10 июня, политик написал на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день глава предприятия Армин Паппергер заявил, что не видит опасности создания такого завода на Украине и что уже к концу следующего года он сможет начать производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51).

«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо», — написал Медведев, обратившись к производителю на немецком языке.

В марте зампред Совбеза РФ уже комментировал сообщения о возможном строительстве завода. Тогда он указал, что Россия с нетерпением ждет этого события и отметит его «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

В самом концерне сообщали, что завод сможет выпускать до 400 новейших танков Panther KF51 в год. При этом отмечалось, что концерн не собирается посылать на предприятие работников из Германии, а планирует обучить местных сотрудников.

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7 июня стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. Кроме того, правительство Германии намерено закупить 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.

Германия и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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