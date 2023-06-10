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Одну из гигантских уток на выставке в Гонконге сдули из-за жары

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Фото: TASS/Zuma
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Организаторы инсталляции «Две утки Флорентина Хофмана», установленной в гавани Виктория в Гонконге, сдули одну из 18-метровых резиновых уток из-за аномально жаркой погоды, вызвавшей повышение давления воздуха внутри фигуры. Об этом говорится 10 июня на странице акции в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Церемония открытия прошла в Гонконге утром в субботу, фигуры вернулись в город спустя 10 лет после первой экспозиции. Воздух из одной из них выпустили через несколько часов.

Организаторы уточнили, что около 13:00 по местному времени (08:00 мск) рабочие проверяли состояние фигуры и обнаружили, что поверхность одной «чрезмерно растянута из-за повышения давления воздуха в условиях жары». Поскольку прибытие плавучей ремонтно-технической мастерской требовало времени, специалисты решили спустить воздух из фигуры утенка, «чтобы избежать рисков».

Инсталляция продолжит работу по графику.

Как следует из опубликованного видео, воздух вышел из утенка за несколько секунд. Туристы и местные жители, скопившиеся на набережной, спокойно отреагировали на произошедшее. Десятки посетителей продолжили фотографироваться на фоне фигуры, из которой выпустили воздух.

Просмотр инсталляции остается бесплатным для всех желающих.

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Инсталляция в виде гигантского желтого утенка была создана Флорентином Хофманом в 2007 году. Как признавался автор, при создании экспозиции он долго искал изображение идеальной игрушечной утки. В итоге за основу он взял дизайн игрушки гонконгской компании Tolo Toys.

Согласно замыслу художника, птица путешествует по миру. Гигантский утенок побывал в десятках стран мира. Существуют несколько фигур утят высотой от 16,5 до 18 м.

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