Экс-премьер Украины заявил о невозможности вступления страны в НАТО

Максимум, на что может рассчитывать Киев, это быть партнером НАТО, так как в обозримом будущем Украине не удастся получить статус члена блока. Такое мнение высказал в субботу, 10 июня, бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, Украину попросту «кинули» с членством в НАТО, а статус партера не дает никаких гарантий вступления в альянс.

«Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно, и в ЕС, Украина не сможет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как считает Азаров, самой большой привилегией для Киева могут быть регулярные политические консультации по вопросам безопасности. Он также не исключил более тесного сотрудничества во время кризиса и при подготовке к операциям Североатлантического альянса.

Ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать страну 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Позднее украинский лидер заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом, как отмечается в публикации, в военно-политическом блоке намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к альянсу.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Центре за новую американскую безопасность, указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит вопрос сохранения Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.