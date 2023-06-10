Суд в Москве арестовал задержанного за наркотики экс-десантника ВС США

Хамовнический суд Москвы арестовал американца Трейвиса Лика, задержанного за распространение наркотиков. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 10 июня.



«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца», — рассказал источник.

Позднее в этот день в пресс-службе московских судов общей юрисдикции уточнили, что он пробудет под стражей до 6 августа.

6 июня стало известно о задержании американского музыканта за распространение наркотиков среди молодых россиянок, он также шантажировал и заставлял их делать закладки. В результате обыска квартиры Лика обнаружили наркотики, весы, изоленту и зип-пакеты.

Соседи задержанного поделились, что жители дома на Запорожской улице постоянно воевали с иностранцем, поскольку он часто шумел и мешал людям спать.

Позднее источник «Известий» сообщил, что Лик ранее служил в десанте Вооруженных сил США и был участником военной операции в Ираке. В 2014 году музыкант посещал Украину, позже переехал в Россию. Известно, что он продюсировал группы «Тараканы», Louna и «Слот», параллельно занимаясь развитием своего бизнеса по торговле наркотиками.



По имеющейся информации источника, в 2019 и 2023 годах подозреваемый посещал американское посольство в Москве. Пока неясно, какой был предмет обсуждения с дипломатами.