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Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область
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Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Мурашко: проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Херсонской области проблем с доставкой лекарств после разрушения Каховской ГЭС нет. Об этом заявил в субботу, 10 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«[Проблем] нет. У нас, во-первых, там резервы были — заведомо мы уже готовили. Плюс у нас там есть аптечный склад, который хранит лекарственные препараты, в рамках федеральной льготы мы туда поставляем препараты», — сказал он журналистам.

Кроме того, как отметил Мурашко, Минздрав совместно с Роспотребнадзором определяют группы для профилактической вакцинации.

«Вакцина сегодня будет уже направляться в регион», — добавил министр.

Ранее в этот день врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что пострадавших после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения (ПВР) в Херсонской области, который был совершен в эту субботу, госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Он рассказал, что людей отвозят в медицинские центры, часть пострадавших доставляют при помощи санавиации в ожоговую больницу в Крыму, где медики окажут им максимальную помощь.

В этот же день региональный минздрав сообщил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС возросло до 66 человек.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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