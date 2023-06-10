Девушке оторвало руку в ДТП с мотоциклом в Ленобласти
Шестнадцатилетний юноша и его спутница на мотоцикле попали в аварию в Ленинградской области. Как сообщают 10 июня «Известия», в результате ДТП девушка лишилась правой руки.
Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад. Парня доставили в больницу с переломом ребер и голени.
8 июня два подростка получили травмы при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в Рязани. 16-летние подростки на мотоцикле ехали по встречной полосе и допустили столкновение с машиной. После ДТП их доставили в больницу.