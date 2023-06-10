Политолог оценил возможную причастность Польши к подрыву «Северных потоков»

Спецслужбы Польши могли принимать некое участие в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», однако за терактам, вероятно, стоят Соединенные Штаты. Об этом в беседе с «Известиями» в субботу, 10 июня, заявил политолог, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Так политолог прокомментировал сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что немецкие следователи изучают доказательства использования Польши в качестве оперативной базы для атак на российских трубопроводах.

«Теперь появляется польский след. Не исключено, что кто-то из поляков, наверняка, принимал участие, и спецслужбы были задействованы», — сказал он.

При этом Кошкин сомневается, что именно Киев и Варшава подорвали «Северные потоки». Эксперт считает, что наиболее вероятная версия была выдвинута американским журналистом Сеймуром Хершем, который утверждает, что за теракт ответственны США.

«Возможно техническое участие, возможно привлечение каких-то специалистов [с Украины и из Польши], но не более того. Потому что некий бизнес Украины, некий польский бизнес <…> не могут этого сделать без тех, кто принимает решение в Вашингтоне»», — полагает эксперт.

Политолог назвал расследование странным. По его мнению, СМИ и политические силы ведут игру с мировым сообществом. У всех в мире есть понимает, кто стоит за этими событиями, добавил Кошкин.

О том, что в Германии изучают доказательства причастности Польши к подрыву «Северных потоков» The Wall Street Journal написала ранее в этот день. При этом власти ФРГ отвергли возможное участие Варшавы в теракте.

До этого, 21 мая, немецкие СМИ выдвинули версию, что к взрывам на российских газопроводах могут быть причастны по крайней мере двое украинцев. Расследование было опубликовано немецкой газетой Süddeutsche Zeitung совместно с немецкими и европейскими СМИ.

По данным издания, турагентство Feeria Lwowa, зарегистрированное двумя гражданами Украины в Польше, арендовало яхту «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве якобы плыли к газопроводам. Как отмечалось в материале, во время пандемии коронавируса на счету компании внезапно появилось €2,8 млн. Издание не исключает, что эти средства могут быть связаны с фрахтованием судна.

Согласно второй версии, которую проверяют немецкие следователи, еще одним предполагаемым участником диверсии может быть 26-летний украинец, предположительно, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указывается, что у него есть приметные татуировки и в настоящее время он участвует в боевых действиях.

В феврале журналист-расследователь Херш опубликовал собственное расследование, согласно которому за теракт на «Северных потоках» ответственен Вашингтон. Он утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.