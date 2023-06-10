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Сальдо рассказал об ожогах пострадавших при ударе ВСУ по херсонскому ПВР

Сальдо рассказал об ожогах и отравлении угарным газом пострадавших при ударе ВСУ по херсонскому ПВР
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Пострадавших после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения (ПВР) в Херсонской области госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть всё-таки будет спасена», — сказал он эфире телеканала «Россия 24».

Врио губернатора региона уточнил, что пострадавших, у которых площадь ожога составляет 70%, в настоящее время доставляют при помощи санавиации в ожоговую больницу в Крыму. Он добавил, что там им будут оказывать максимальную помощь.

Сальдо также отметил, что президент РФ Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

О том, что ВСУ нанесли удар по ПВР в Херсонской области, Сальдо рассказал ранее в этот день. При обстреле погибла женщина. Кроме того, в результате удара по населенному пункту Железный Порт был разрушен отель «Позитив».

Также в субботу он рассказал, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Тогда же региональный минздрав заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий после теракта на Каховской ГЭС возросло до 66 человек.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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