Власти назвали предварительную причину взрыва на ракетном заводе в Анкаре

Химическая реакция при производстве взрывчатых веществ, предварительно, могла стать причиной взрыва на заводе по производству ракет MKE в турецкой Анкаре. Об этом в субботу, 10 июня, заявил губернатор города Васип Шахин в беседе с журналистами.

Он уточнил, что ЧП произошло в 8:45 (совпадает с мск).

«В результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации», — цитирует губернатора агентство «Анадолу».

Шахин также добавил, что спасатели добрались до всех людей под завалами.

Взрыв на предприятии произошел утром 10 июня, за ним последовал пожар. Возгорание оперативно локализовали. В результате инцидента погибли пятеро рабочих.