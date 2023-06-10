Уголовное дело возбудили после пожара на складе ГСМ в Уфе

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов неустановленным лицом возбуждено после пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Уфе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Башкирии в Telegram-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ.

По данным следствия, причиной ЧП послужило несоблюдение неустановленным лицом правил промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с хранением и использованием легковоспламеняющихся веществ в резервуарах. После этого произошло их возгорание. В результате работник получил ожоги различной степени тяжести.

Сейчас следователи и спасатели осматривают место происшествия, допрашивают работников объекта и очевидцев.

Возгорание цистерн для хранения жидкостей на предприятии, примыкающем к станции Уфа, произошло накануне, 9 июня. Уточнялось, что загорелись 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Пожар был потушен. В его ликвидации задействовали пожарный поезд и катер.