Профессор из Южной Флориды провел 93 дня под водой

Профессор из Южной Флориды завершил необычный эксперимент. Джозеф Дитури вышел на сушу после 93-дневного погружения под воду, на берегу мужчину встречали врачи. Небольшая капсула находилась в лагуне Ки-Ларго на глубине 9 м. Таким образом ученый хотел проверить влияние гипербарического давления на организм человека, передает телеканал «Известия». Ранее инженер-биомедик заявил, что пребывание под водой улучшает сон и снижает уровень холестерина. По предварительным заключениям, за три месяца Дитури помолодел на 10 лет. Однако окончательные результаты испытаний будут обнародованы в ноябре на Всемирной конференции по экстремальной медицине в Шотландии.

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