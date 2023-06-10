Возникший в пригороде Парижа крупный пожар локализовали спустя несколько часов

На складе в пригороде Парижа во Франции в ночь на 10 июня возник крупный пожар, к его ликвидации привлекли 200 пожарных и 55 единиц спецтехники. Об этом сообщает в субботу газета 20 minutes.

Возгорание зафиксировано в коммуне Бобиньи на севере страны. В префектуре Сен-Сен-Дени граждан призвали не открывать окна. Как сообщают очевидцы, столб черного густого дыма было видно в самом Париже.

Локализовать возгорание удалось только утром 10 июня — спустя несколько часов после начала пожара. На месте продолжают работать пожарные.

О пострадавших не сообщается.

7 июня сообщалось, что власти американского штата Нью-Йорк раздадут 1 млн медицинских респираторных масок N95 ввиду сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров.