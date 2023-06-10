ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк шестью снарядами калибра 155 мм. Об этом в субботу, 10 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атаку зафиксировали в 8 утра, под обстрел попали Кировский и Петровский районы города. О пострадавших и разрушениях в сообщении не уточняется.

Ранее, 9 июня, представительство ДНР в СЦКК рассказало об обстреле Горловки 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, ранее в этот день ВФУ уже обстреливали Горловку, также выпустив 10 ракет, в результате атаки пострадала одна мирная жительница.

8 июня сообщалось, что в результате обстрела Горловки погибло три человека. Всего за сутки получили ранения 16 человек. Было обстреляно и повреждено 16 домов и семь инфраструктурных объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.