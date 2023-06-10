Расчет БПЛА обнаружил скопление бронетехники ВСУ и помог нанести удар

Российский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июня сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Отмечается, что военнослужащие обнаружили в тылу противника скопление бронетехники, включая девять танков, пикапы и машины снабжения. После этого координаты позиций украинских боевиков были переданы артиллерии.

«Своевременные разведывательные данные, поступление новой техники, выявление тяжелой техники. Танки — это очень страшная сила», — рассказал один из военных ВС РФ.

По словам военнослужащих, украинские боевики перемещаются именно на пикапах, у них большое количество этих машин. Поэтому все передвижения, перемещение кочующих минометов, ротация личного состава, подвоз боеприпасов осуществляется именно на пикапах.

Как сообщил корреспондент, выслеживание, охота и уничтожение позиций противника ведется круглосуточно.

«Благодаря этим птичкам мы знаем, куда мы можем ехать, куда мы не можем ехать, где мы можем высадить ребят, где мы не можем высадить. Едем тихо, доезжаем до цели, высаживаем ребят», — подчеркнул российский военный.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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