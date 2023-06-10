Дело против Трампа рассмотрит назначенная им в 2020 году судья Кэннон

Рассмотрение дела против бывшего президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством назначенной им судьи Эйлин Кэннон. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила газета The New York Times.



«Несмотря на то что прокурор публично обнародовал обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по секретным документам, они потенциально потерпели неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон», — указано в материале газеты.



Экс-президент назначил Кэннон федеральным судьей Южного округа Флориды в 2020 году. Трамп должен явиться в суд Майами во вторник, 13 июня.



Газета отмечает, что Кэннон в 2022 году вынесла благоприятные для Трампа решения, чем вызвала негодование квалифицированных юристов. Тогда судья рассматривала иск бывшего президента к ФБР после того, как те провели обыск в его имении Мар-а-Лаго и изъяли множество правительственных документов. Кэннон заблокировала следователям доступ к документам и назначила отдельного эксперта для анализа файлов.

При этом издание сообщило, что новые дела передаются судьям в случайном порядке, даже если они связаны с предыдущими.

В этот же день стало известно, что Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Согласно документу, обвинения связаны с конфиденциальными правительственными материалами, которые экс-президент взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года. Некоторые из них, например, касались сведений о ядерных программах США.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

9 июня стало известно, что Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.