Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ПВО в Крыму сбила две украинские баллистические ракеты
Армия
Расчет БПЛА обнаружил скопление бронетехники ВСУ и помог нанести удар
Спорт
«Интер Майами» за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона
Мир
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
Политика
В Госдуме разработали проект лицензии для владельцев бойцовых собак
Мир
На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву СП
Общество
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
Мир
CNN сообщил о панике США из-за уничтожения Россией танков Leopard
Мир
Британия потратит £150 млн на дома для украинских беженцев
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Мир
Трампа обвинили в хранении секретов США на виду у всех гостей
Сюжет:

Дело против Трампа рассмотрит назначенная им в 2020 году судья Кэннон

NYT: рассмотрение дела против Трампа передали назначенной им в 2020 году судье Кэннон
0
Фото: Global Look Press/US Senate Television via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассмотрение дела против бывшего президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством назначенной им судьи Эйлин Кэннон. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила газета The New York Times.

«Несмотря на то что прокурор публично обнародовал обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по секретным документам, они потенциально потерпели неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон», — указано в материале газеты.

Экс-президент назначил Кэннон федеральным судьей Южного округа Флориды в 2020 году. Трамп должен явиться в суд Майами во вторник, 13 июня.

Газета отмечает, что Кэннон в 2022 году вынесла благоприятные для Трампа решения, чем вызвала негодование квалифицированных юристов. Тогда судья рассматривала иск бывшего президента к ФБР после того, как те провели обыск в его имении Мар-а-Лаго и изъяли множество правительственных документов. Кэннон заблокировала следователям доступ к документам и назначила отдельного эксперта для анализа файлов.

При этом издание сообщило, что новые дела передаются судьям в случайном порядке, даже если они связаны с предыдущими.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

В этот же день стало известно, что Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Согласно документу, обвинения связаны с конфиденциальными правительственными материалами, которые экс-президент взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года. Некоторые из них, например, касались сведений о ядерных программах США.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

9 июня стало известно, что Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023