Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по строящейся рекреационной зоне на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Также он поделился кадрами с места прилета.

«Как видно, разгорается пламя. Огромный столб дыма. Перед этим было слышно, как минимум, пять хлопков», — отметил журналист.

Он добавил, что в данном районе могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО), однако один снаряд всё же достиг своей цели и попала в здание.

По словам Тимашева, информация о пострадавших и погибших уточняется.

Ранее в этот день врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе ВСУ по пункту временного размещения (ПВР) на Арабатской стрелке погибла женщина. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Железный порт был разрушен отель «Позитив».

Накануне Сальдо заявил, что в том же районе под огонь украинских боевиков попал детский оздоровительный лагерь «Днепряны», при этом один человек погиб и еще один был ранен. По словам врио губернатора, националисты использовали три ракеты Storm Shadow, одну из которых сбила система ПВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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