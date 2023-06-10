Женщина погибла в результате удара ВСУ по ПВР в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту временного размещения (ПВР) эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области, погибла женщина. Об этом 10 июня заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Сальдо отметил, что в результате обстрела украинских боевиков населенного пункта Железный порт разрушен отель «Позитив».

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов региона после подрыва Каховской ГЭС.

8 июня Сальдо сообщил о гибели двух человек во время обстрела пункта эвакуации в Голой Пристани. Он уточнил, что одной из погибших была 33-летняя беременная женщина. В Следственном комитете (СК) России заявили о намерении расследовать обстоятельства обстрела.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Сальдо отмечал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня власти сообщили, что в Алешках к Голой Пристани ситуация сложилась тяжелая. Спасатели были вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут ВСУ с правого берега Днепра. Во многих местах нарушена связь. Отмечалось, что из Голой Пристани за день было эвакуировано более 1 тыс. человек.