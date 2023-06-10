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Россиянам рассказали о действиях при падении беспилотника

Эксперт Федутинов: при падении беспилотника не стоит снимать его на видео или приближаться
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Фото: t.me/vvgladkov
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Ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов 10 июня рассказал о том, что не следует делать при падении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт отметил, что беспилотники применяются как в противозаконных действиях, так и для наблюдения, а также в аэрофотосъемке. Кроме того, в перспективе предполагается широкое применение БПЛА в сфере доставки грузов. По словам Федутинова, в будущем люди будут видеть беспилотники всё чаще.

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Накануне стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины», атаковали город при помощи БПЛА, снабженного взрывчаткой.

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