Россиянам рассказали о действиях при падении беспилотника

Ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов 10 июня рассказал о том, что не следует делать при падении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт отметил, что беспилотники применяются как в противозаконных действиях, так и для наблюдения, а также в аэрофотосъемке. Кроме того, в перспективе предполагается широкое применение БПЛА в сфере доставки грузов. По словам Федутинова, в будущем люди будут видеть беспилотники всё чаще.

Накануне стало известно о падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины», атаковали город при помощи БПЛА, снабженного взрывчаткой.