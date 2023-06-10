Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО
Общество
Водителям рассказали о штрафах за несезонные шины с 1 сентября
Общество
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
Общество
Эксперт предупредил о приближении летнего пика активности мошенников
Мир
Британия потратит £150 млн на дома для украинских беженцев
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Мир
Трампа обвинили в хранении секретов США на виду у всех гостей
Мир
Си Цзиньпин поддержал усилия Африки помочь мирному решению конфликта на Украине
Армия
Эксперт предрек проблемы ВСУ с использованием резервов в наступлении
Общество
Роскомнадзор объяснил правила маркировки иноагентов в СМИ
Мир
В Польше заявили о создании ассоциации для установления отношений с РФ
Общество
Две трети россиян оказались готовы к шестидневной рабочей неделе
Сюжет:

На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО

Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения альянса за счет Украины
0
Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ на протяжении многих лет предупреждала НАТО о том, что расширение альянса на восток приведет к тупиковой ситуации. Об этом 8 июня написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для китайской газеты Global Times.

«Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИДов за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — сообщил он.

Аналитик считает, что североатлантический альянс постоянно нарушает все договоренности, поскольку проводит свои операции за пределами блока. Оберг отметил, что согласно 51 статье Устава ООН военные средства государств НАТО можно применять только в рамках самообороны.

Среди других нарушений альянса автор выявил изобретение категории «партнеров» — государств, которые официально не входят в организацию, но фактически их можно причислить к полноправным членам.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее, 7 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите, который пройдет 11–12 июля, принять положительное решение о членстве страны в организации.

Однако 1 июня Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Он считает, что пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

24 мая Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он подчеркнул, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023