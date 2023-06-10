На Западе вспомнили о предупреждениях РФ по вопросу расширения НАТО

РФ на протяжении многих лет предупреждала НАТО о том, что расширение альянса на восток приведет к тупиковой ситуации. Об этом 8 июня написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для китайской газеты Global Times.

«Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИДов за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — сообщил он.

Аналитик считает, что североатлантический альянс постоянно нарушает все договоренности, поскольку проводит свои операции за пределами блока. Оберг отметил, что согласно 51 статье Устава ООН военные средства государств НАТО можно применять только в рамках самообороны.

Среди других нарушений альянса автор выявил изобретение категории «партнеров» — государств, которые официально не входят в организацию, но фактически их можно причислить к полноправным членам.

Ранее, 7 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите, который пройдет 11–12 июля, принять положительное решение о членстве страны в организации.

Однако 1 июня Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Он считает, что пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

24 мая Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он подчеркнул, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.