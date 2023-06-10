Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел из тяжелых видов оружия на ореховском и пологовском участках фронта в Запорожской области. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным источника «Известий», украинская армия вновь предприняла очередную попытку наступления.

В то же время было зафиксировано, что ВСУ перебрасывают свою бронетехнику и живую силу на минимальном расстоянии от линии боевого соприкосновения, отметил Рогов.

Российская армия встретила противника в полной боевой готовности и сразу же начала артиллерийский обстрел с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у ВСУ еще сохранился.

Также командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

Кроме того, 9 июня сообщалось, что минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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