19-летний житель Петропавловска-Камчатского напал с ножом на двух подростков 13 и 14 лет из-за ревности. Об этом 9 июня сообщили в Следственном управлении СК по Камчатскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел на лестничной клетке в многоквартирном доме. Между молодым человеком и подростками произошел конфликт, в результате которого тот ранил их ножом. Старший подросток получил ранение в живот и оказался в реанимации. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан правоохранительными органами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

10 июня в СУ СК по региону рассказали, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство нападающий допрошен в качестве обвиняемого. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 августа», — указано в заявлении.

Ранее, 5 июня, в Дагестане таксист ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань. Пострадавший 13-летний мальчик был доставлен в больницу.