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Войска группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВСУ

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Артиллеристы ВС РФ предотвратили три попытки проведения ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — сказал он.

По словам Зыбинского, экипажи бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 успешно атаковали пункт временной дислокации 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделения территориальной обороны Украины.

Около населенного пункта Новомлынск с использованием артиллерии и противотанковых ракетных комплексов 6-й общевойсковой армии было уничтожено отделение противника. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» под командованием младшего сержанта Александра Чуйко ликвидировал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в районе урочища Ревучее.

Недалеко от села Токаревка бойцы сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Там же расчет ЗРК «Тор» поразил два украинских разведывательных дрона «Эльф».

Наконец, в ходе проведения разведывательно-поисковой операции на северной окраине села Огурцово были вскрыты и уничтожены два танка и порядка 10 националистов.

Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
Их хватит на пять-шесть дней атак, после чего противнику придется перейти к глухой обороне, предполагают эксперты

Ранее, 9 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

В этот же день стало известно, что ВС РФ отразили четыре атаки в районе Времевского выступа. Кроме того, по итогам боевой работы были заблокированы пути снабжения группировок украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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