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Артиллерия РФ уничтожила 2 САУ «Гвоздика» на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Российские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника», — сказал Савчук «РИА Новости».

Также начальник пресс-центра добавил, что зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук-М2» был уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

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Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» в Луганске сбили две ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Он также отметил, что в городе сработала система противовоздушной безопасности.

Кроме того, 9 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа. Все назначенные объекты были поражены. В результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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