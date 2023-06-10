Крупные боевые столкновения с ВС РФ представляют риск для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 июня, заявил польский генерал Станислав Козей в интервью польскому таблоиду Fakt.

Он отметил, что россияне давно ждали контрнаступления ВСУ.

«Думаю, атаки будут по многим направлениям. Ищутся места, где у русских более слабые позиции», — рассказал он.



Генерал считает, что контрнаступление ВСУ в итоге пройдет не в формате большого штурма, а в качестве разрозненных действий, направленных на ослабление российской обороны.



По мнению Козея, в ближайшие недели или даже месяцы исключены какие-либо крупные боевые действия в районе Херсона ввиду затопления территорий вокруг Днепра из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Он предположил, что ВСУ могут сосредоточить силы в Донбассе и на запорожском направлении.



Он также усомнился, что до проведения саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля пройдет какая-либо крупномасштабная операция.

В тот же день министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.



Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Накануне телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как «значительные».

Также 8 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Тогда же CNN сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ. Украинские боевики пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. ВСУ прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций. По данным канала, противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

5 июня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.