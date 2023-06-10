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ВС РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

Минобороны: российские войска сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 10 июня сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — приводит его слова «РИА Новости».

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

В этот же день Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районе Времевского выступа. Также нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук 9 июня рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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