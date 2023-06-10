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Рогов заявил об очередном ночном наступлении ВСУ в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из тяжелых видов оружия на ореховском и пологовском участках фронта в Запорожской области. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как уточнил источник «Известий», речь идет об очередной попытке наступления.

По словам Рогова, в это же время был зафиксирован переброс бронетехники и живой силы ВСУ на минимальном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Между тем ВС РФ встретили неприятеля в полной готовности и без промедлений начали артобстрел, а также применили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

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В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у ВСУ еще сохранился.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. Многочисленные атаки были отражены, а сам противник понес ощутимые потери в живой силе и технике.

Как подчеркнул командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук, ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию и столкнулись с проблемами при попытке пересечь минное поле, где они тут же лишились четырех танков.

Тогда же глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом он указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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