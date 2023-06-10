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Трампа обвинили в хранении секретов США на виду у всех гостей

Прокуратура обвинила Трампа в хранении ядерных секретов на виду у гостей резиденции Мар-а-Лаго
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Фото: REUTERS/U.S. Justice Department/Handout
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Прокуратура США заявила о том, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хранил секретную информацию страны в не приспособленной для этого частной резиденции, куда приезжали десятки тысяч гостей, а в двух случаях Трамп сам раскрыл государственные тайны посторонним. Это следует из обвинительного заключения, опубликованного в пятницу, 9 июня.

«Секретные документы, которые Трамп хранил в своих коробках, включали информацию о возможностях США и зарубежных стран в обороне и вооружениях, ядерных программах США, потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, планы возможных ответных действий в случае нападения из-за рубежа», — утверждает прокуратура.

Отмечается, что незаконное раскрытие материалов этих секретных документов может угрожать национальной безопасности США, международным отношениям, безопасности военных, а также источникам информации и методам ее сбора.

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В этот же день стало известно, что Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Согласно документу, обвинения связаны с конфиденциальными правительственными материалами, которые экс-президент взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года. Некоторые из них, например, касались сведений о ядерных программах США.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

9 июня стало известно, что Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Ранее, 8 июня, власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом

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