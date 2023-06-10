Минтранс заявил о необходимости маркировки беспилотных автомобилей

Министерство транспорта России 10 июня напомнило, что все тестируемые беспилотные автомобили должны быть помечены специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета.

«В соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 2022 года №2495 субъект экспериментального правового режима должен установить на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства специальный знак «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «А» черного цвета», — приводит заявление пресс-службы ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что сторона треугольника должна быть как минимум 20 см, ширина каймы должна составлять 1/10 стороны.

С 2022 года в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Без водителя такие машины могут ездить только в Иннополисе (Татарстан) и «Сколково» (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию.

Ранее, 7 июня, компания «Яндекс» запустила в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Беспилотные такси работают в тестовом режиме в районе Ясенево. Всего есть около 40 возможных точек посадки в автомобили под управлением искусственного интеллекта.

Гендиректор ООО «Автозапчасть КамАЗ» Руслан Козадаев 2 июня заявил, что беспилотные грузовые автомобили начнут штатное движение на федеральной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург 14 июня.

11 апреля сообщалось, что, согласно результату исследования компании «Транспорт будущего», около половины (48%) опрошенных россиян ничего не имеют против такси без водителя, еще 26% считают, что пассажиры пересядут на аэротакси уже через 10 лет.

До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту. По его словам, использование автомобильного, морского или авиационного беспилотного транспорта позволяет решать многие задачи в самых разных сферах.