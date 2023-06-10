Президент РФ Владимир Путин после встречи с главами делегаций СНГ и ЕАЭС в Сочи 9 июня констатировал факт начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства указал на использование стратегических резервов ВСУ. Он отметил, что при высокой интенсивности боев все попытки наступления оказались провальными.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — сообщил Путин.

Кроме того, президент отметил значительные потери украинских военных, превышающие «классический» показатель.

Российский лидер также упомянул о мужестве и героизме бойцов ВС РФ, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений.

Путин добавил, что Минобороны оценивает ситуацию с контрнаступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя.

В этот же день министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.



Накануне телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как «значительные».

Также 8 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Тогда же CNN сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ. Украинские боевики пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. ВСУ прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций. По данным канала, противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

5 июня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.