В Одессе произошли взрывы

Несколько взрывов было зафиксировано на территории Одессы в ночь на субботу, 10 июня. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

При этом в городе, по данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что в одном из районов в результате удара выбило окна.

На фоне сообщений о взрывах в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе для оповещения граждан.

В этот же период сведения о взрывах поступали из Днепропетровской и Харьковской областей.

Впоследствии сирены срабатывали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Минобороны РФ к настоящему моменту не давало комментариев.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.