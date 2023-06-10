Реклама
Прямой эфир
Мир
Польский генерал счел рискованным контрнаступление ВСУ
Мир
Трампа обвинили в хранении секретов США на виду у всех гостей
Мир
Си Цзиньпин поддержал усилия Африки помочь мирному решению конфликта на Украине
Армия
Эксперт предрек проблемы ВСУ с использованием резервов в наступлении
Общество
Роскомнадзор объяснил правила маркировки иноагентов в СМИ
Мир
В Польше заявили о создании ассоциации для установления отношений с РФ
Общество
Две трети россиян оказались готовы к шестидневной рабочей неделе
Мир
В Италии пресекли захват турецкого судна пиратами
Мир
Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
Мир
Посол РФ указал на нежелание США урегулировать конфликт на Украине
Интернет и технологии
ИИ провалил творческое задание от сценариста «Черного зеркала»
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

В Одессе произошли взрывы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько взрывов было зафиксировано на территории Одессы в ночь на субботу, 10 июня. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

При этом в городе, по данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что в одном из районов в результате удара выбило окна.

На фоне сообщений о взрывах в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе для оповещения граждан.

В этот же период сведения о взрывах поступали из Днепропетровской и Харьковской областей.

Зенитная обстановка: Вооруженные силы РФ нанесли удар по ПВО Украины
Уничтожение противовоздушной обороны помешает Киеву перебрасывать вооружения из Европы, отмечают военные эксперты

Впоследствии сирены срабатывали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Минобороны РФ к настоящему моменту не давало комментариев.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023