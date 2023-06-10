Океанолог оценил вероятность гибели от нападения акулы в России

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов 10 июня сообщил, что шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от нападения акулы.

«Акулы живут в тропической зоне океана. В Красном море довольно много акул, там случаются нападения, хотя это действительно редкое явление», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Мухаметов, по оценкам ученых-исследователей, каждый год от акул погибает до 10 человек. В качестве примера более высокой статистики он привел смерть от гиппопотама: ежегодно так погибают от 500 до 3 тыс. человек. В результате столкновений автомобилей с оленями умирает более сотни человек в год.

«Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», — рассказал Мухаметов.

Океанолог подчеркнул, что нападение акулы на курортном побережье Черного моря маловероятно. В этих водах есть небольшая акула — катран. Однако, по словам Мухаметова, она способна только откусить палец, и то в случае, если «вы этот палец будете ей совать в пасть». В аномально жаркие периоды лета акулы изредка могут приближаться к берегу в районе Владивостока.

«В целом, чтобы в наших водах стать жертвой нападения акулы, это надо чрезвычайно постараться», — заключил океанолог.

8 июня стало известно о гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиями» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты выловили и начали лабораторное обследование акулы для установления причин ее нападения.

Как сообщил «Известиям» морской биолог Дмитрий Орлов, акула могла быть беременна. По его словам, из-за неспособности гоняться за рыбой она приплыла к пляжу в поисках легкой добычи.

Инструктор по дайвингу клуба «Нева-Дайверс» Владимир Точилов 9 июня заявил «Известиям», что российского туриста в Египте съела «любопытная» акула. По его словам, акулы чаще всего обращают внимание на поведение жертвы, когда человек пытается от них уплыть и бьет руками по воде. Соответственно, хищник начнет охотиться на него.

Египтянин Мохаммед Аппас, участвовавший в поимке напавшей на россиянина акулы, 10 июня рассказал «Известиям», что причина ее агрессии могла заключаться в резких движениях человека.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.