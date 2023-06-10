Глава Центробанка Набиуллина посоветовала гражданам России хранить сбережения в рублях

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в пятницу, 9 июня, порекомендовала соотечественникам хранить накопления в рублях.

«Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, заработную плату», — объяснила она, выступая на пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, Банк России проводит политику ценовой стабильности для того, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат.

В тот же день председатель Центробанка заверила, что российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году. Вместе с тем, добавила она, ключевая ставка может возрасти в ближайшей перспективе. Это будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданиях, совокупного спроса, а также от того, в какой мере эти данные повлияют на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в следующем году.

Ранее в пятницу ЦБ РФ сообщил, что совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд. Регулятор отметил, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

1 июня финансовый экономист Александр Разуваев заявил, что рубль будет укрепляться, а способствовать этому будет, в частности, улучшение ситуации по торговому балансу. Экономист высказал уверенность, что в пределах месяца рубль может укрепиться до 77 за доллар.