В Польше планируется создание политического формирования, которое выступает за установление дружеских отношений с Россией. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил политолог и основатель Польского антивоенного движения (PRA) Лешек Сыкульский в своем аккаунте в Twitter.

«Мы приняли решение создать вместе с PRA политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — РФ», — рассказал он.



По словам политолога, первые мероприятия этого формирования пройдут уже осенью текущего года.



Сыкульский также отметил, что ему и его соратникам наконец удалось официально зарегистрировать в Польше PRA. Представители этого объединения критикуют американизацию Польши, осуждают поддержку Украины и настаивают на восстановлении отношений с Россией.

Ранее, 2 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нахождении отношений России и Польши на нулевой отметке.

До этого, 28 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша много лет занимается провокациями по указанию США.