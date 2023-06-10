Скончался комик и актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Голливудский актер и комик Майк Батайе скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщила его сестра в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, актер скончался 1 июня.

«С большой грустью и тяжелым сердцем мы с сестрами объявляем о кончине нашего дорогого брата. <…> Нашего брата будет сильно не хватать тем, кто любил его и его потрясающее умение приносить смех и радость многим людям», — написала она.

Как уточняет издание TMZ со ссылкой на заявление семьи, Батайе скончался во сне от сердечного приступа, находясь дома в Мичигане. Отмечается, что его смерть была внезапной, так как у него не было проблем с сердцем.

Наибольшую известность Батайе принесла роль в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл Денниса Марковски — управляющего прачечной, служившей прикрытием для нарколаборатории Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

Также актер снялся в таких сериалах как «В Филадельфии всегда солнечно», «C.S.I.: Майами», «Шоу Берни Мака» и многих других. Помимо этого, он исполнил главную роль в фильме «Детройт без свинца».

Батайе был успешным комиком. Как сообщает газета Variety, он выступал в ведущих клубах Нью-Йорка и Лос-Анжелеса, а также являлся одним из первых американских комиков, выступавших перед ближневосточной аудиторией в ОАЭ, Египте, Ливане и Иордане.