Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма

Двухпартийная группа конгрессменов США направила на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран — спонсоров терроризма. Соответствующий документ был опубликован 9 июня на сайте одного из инициаторов проекта — демократа от штата Калифорния Теда Лье.

Отмечается, что законопроект призван «еще больше изолировать Россию» и нанести дополнительный экономический ущерб. Поводом выступает проводимая РФ спецоперация по защите Донбасса.

«По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств», — говорится в тексте документа.

Среди представителей Демократической партии, подписавших законопроект: Стив Коэн от Теннесси, Джаред Голден (штат Мэн) и Тед Лье. Также документ подписали республиканцы — представитель штата Южная Каролина Джо Уилсон и Кен Бак (Колорадо).

При этом окончательное решение по признанию стран спонсорами терроризма остается за Госдепартаментом.

Американский сенат принял резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию страной — спонсором терроризма 28 июля. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.

Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин 15 августа объяснял, что с различными «абсолютно безответственными» инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма, выступают отдельные политики в США в рамках предвыборной борьбы. При этом он указал на то, что и Байден, и Государственный департамент в данном вопросе проявляют достаточную сдержанность, в отличие от тех, кто не несет прямой ответственности за внешнюю политику.

5 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что признание РФ спонсором терроризма приведет к самым жестким ответным действиям, добавив, однако, что даже в случае реализации этой инициативы в отношении РФ это не будет означать автоматического окончания дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

В тот же день президент США Джо Байден выступил против признания РФ спонсором терроризма.

6 сентября Госдеп сообщил о понимании нежелательных последствий в результате признания РФ страной — спонсором терроризма для мира и Украины.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, ЕС должен осуществить.

Тогда же бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что признание России «государством — спонсором терроризма» — это очередная резолюция, направленная на нагнетание напряженности. Никаких последствий, кроме «шума» с целью пиара, вероятнее всего, не будет, считает Чижов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.