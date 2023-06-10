Реклама
Прямой эфир
Общество
Роскомнадзор объяснил правила маркировки иноагентов в СМИ
Мир
В Польше заявили о создании ассоциации для установления отношений с РФ
Общество
Две трети россиян оказались готовы к шестидневной рабочей неделе
Мир
В Италии пресекли захват турецкого судна пиратами
Мир
Конгресс США рассмотрит законопроект о признании России спонсором терроризма
Мир
Посол РФ указал на нежелание США урегулировать конфликт на Украине
Наука и техника
ИИ провалил творческое задание от сценариста «Черного зеркала»
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Мир
США решили выделить $437 тыс. для анализа проблем украинской экономики
Мир
В конгрессе США призвали судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа
Мир
Министр обороны Италии выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Российская компания поможет ОАЭ в производстве роботов и 3D-принтеров
Сюжет:

Посол РФ указал на нежелание США урегулировать конфликт на Украине

Посол РФ: США не будут искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
0
Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Соединенных Штатов Америки не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Об этом в субботу, 10 июня, заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ в Telegram-канале.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — отметил Антонов, комментируя очередной пакет американский военной помощи Киеву.

Администрация США даже не пыталась усадить киевские власти за стол переговоров, наоборот стараясь «нанести России стратегическое поражение» и жертвуя человеческими жизнями, подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, «местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны», исчезая, в том числе, в коррупции, контрабандах и мошеннических схемах киевских властей. Замалчивание подобных действий становится более трудным делом для США.

«Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов. Их приоритет — лоббировать интересы военно-промышленного комплекса», — резюмировал посол России.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне стало известно, что группа американских конгрессменов объявила о внесении двухпартийной резолюции палаты представителей, призывающей администрацию президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением о том, что договоренности о повышении госдолга США не означают отказа от допфинансирования Украины.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби отметил, что Вашингтон располагает достаточными средствами на помощь Киеву до конца финансового года.

23 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023