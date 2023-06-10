Посол РФ указал на нежелание США урегулировать конфликт на Украине

Администрация Соединенных Штатов Америки не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Об этом в субботу, 10 июня, заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ в Telegram-канале.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — отметил Антонов, комментируя очередной пакет американский военной помощи Киеву.

Администрация США даже не пыталась усадить киевские власти за стол переговоров, наоборот стараясь «нанести России стратегическое поражение» и жертвуя человеческими жизнями, подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, «местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны», исчезая, в том числе, в коррупции, контрабандах и мошеннических схемах киевских властей. Замалчивание подобных действий становится более трудным делом для США.

«Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов. Их приоритет — лоббировать интересы военно-промышленного комплекса», — резюмировал посол России.

Накануне стало известно, что группа американских конгрессменов объявила о внесении двухпартийной резолюции палаты представителей, призывающей администрацию президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением о том, что договоренности о повышении госдолга США не означают отказа от допфинансирования Украины.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби отметил, что Вашингтон располагает достаточными средствами на помощь Киеву до конца финансового года.

23 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал журналистам, что ЕС поставил Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он подчеркнул, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд, часть этих средств выделят Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.