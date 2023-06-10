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Ортопед объяснил причины появления шишек на стопах

Врач Игнатов заявил, что причиной выпирающей кости на ноге может быть лишний вес
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Фото: Shutterstock
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Вальгусная деформация стопы или «халюс вальгус» представляет собой шишку или выпирающую косточку на ноге, когда большой палец отклоняется наружу, что вызывает проблемы ношения обуви и вызывает боль, а в запущенной стадии и необходимость оперативного вмешательства. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал врач травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов в беседе с «Газетой.Ru».

Такая деформация чаще всего происходит из-за обычных вещей, например, из-за неправильно подобранной обуви, ношения высоких каблуков, а также травм и лишнего веса.

По словам эксперта, самой частой причиной является неправильно подобранная обувь, которая зауживается к носку, или из-за высоких каблуков, когда основная нагрузка идет на переднюю часть стопы, что приводит к расширению ее переднего отдела и деформации поперечного свода.

«Узкий носок обуви сжимает пальцы, в частности большой, в неправильном положении, что нередко становится причиной развития «косточки». Такая обувь вредит здоровью стоп, поэтому от нее стоит отказаться или хотя бы носить ее как можно реже», — рекомендовал врач.

К вальгусной деформации приводят и травмы стопы или голени, вывихи, неправильное срастание костей после переломов при занятиях повышенной физической активностью, например, балетом или гимнастикой, где сильное давление идет на передний отдел стопы.

«Избыточная масса тела, которая также может стать причиной развития «халюс вальгуса». Еще одна причина развития проблемы — генетическая предрасположенность: во многих случаях данное заболевание передается по наследству», — объяснил Михаил Игнатов.

Такие консервативные методы лечения, как ношение ортопедической обуви и стелек, специальных медицинских носков и бандажей, ношение индивидуальных силиконовых ортезов, помогающих механически удерживать пальцы от прогрессирования заболевания, кинезиотейпирование для фиксации сустава в физиологически правильном положении, а также назначение физиотерапии, массажа и гимнастики, применяются при незначительной боли и маленькой деформации большого пальца стопы.

Врач порекомендовал обнаружении деформации стопы немедленно обратиться к врачу, который назначит систему лечения и профилактики в зависимости от анамнеза пациента, уровня деформации большого пальца стопы и болевых ощущение.

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