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Роскомнадзор объяснил правила маркировки иноагентов в СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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СМИ вправе решать, где именно ставить маркировку иноагентов в своих материалах. Об этом в субботу, 10 июня, заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«Редакция СМИ вправе самостоятельно определить форму и место размещения такого указания. Это может быть упоминание о статусе иноагента перед его объявлением в эфире», — пояснили в ведомстве.

Также представители РКН напомнили, что распространение информации, так или иначе касающейся иноагентов, среди детей недопустима. В этой связи «Закон о средствах массовой информации» обязывает в каждом таком случае использовать плашку «18+» или «запрещено для детей».

За нарушение требований о маркировке иноагентов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей — для юридических. Неоднократное пренебрежение нормами может послужить основанием для прекращения деятельности СМИ.

Вместе с тем глава РКН Вадим Субботин отметил, что в реальности журналисты, как правило, добросовестно соблюдают закон, а потому механизмы понуждения к ним применяются редко.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

В начале июня шоумен Максим Галкин, артист Семен Слепаков, а также блогер Илья Варламов (признаны в РФ иноагентами) подали иски к Минюсту о снятии с них соответствующего статуса. Позднее Замоскворецкий суд отклонил данные требования.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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