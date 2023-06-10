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В Италии пресекли захват турецкого судна пиратами

В Италии заявили о пресечении попытки угона пиратами турецкого судна у берегов Неаполя
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Фото: Global Look Press/Reinhold Tscherwitschke/CHROMO
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Попытка угона турецкого корабля была успешно пресечена у берегов Неаполя. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Согласно имеющейся информации, с торгового судна поступил сигнал SOS, после чего на помощь экипажу было направлено специальное подразделение военно-морских сил (ВМС). По итогам совместной операции батальона Сан-Марино и полиции все 15 захватчиков были задержаны.

Уточняется, что судно атаковала группа нелегальных мигрантов. Некоторые из них имели при себе оружие.

Флот — снято: как российские моряки спасли судно в Гвинейском заливе
Подобные случаи не раз становились основами для киносценариев

Ранее, 3 мая, стало известно, что в территориальных водах Габона пираты похитили трех моряков, в том числе гражданина РФ. Россиянин был капитаном судна, вместе с ним пропали два помощника, граждане Грузии. К освобождению похищенных людей подключились консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и американская судовладельческая компания.

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