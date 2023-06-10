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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 18 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 10 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +15 до +20 градусов, ночью похолодает до +2.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 754–758 мм ртутного столба.

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Ранее, 9 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется на следующих выходных, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вода прогреется до +20…+22 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 10 июня, москвичей ждет похолодание до +17...+18 градусов днем и +3...+7 градусов ночью. Он отметил, что такие температуры характерны для первой декады мая.

7 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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