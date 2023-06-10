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США решили выделить $437 тыс. для анализа проблем украинской экономики

Госдеп: США выделяют $437 тыс. для выявления недостатков украинской экономики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США намерены выделить средства для изучения экономических проблем на Украине. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба американского госдепартамента.

Согласно имеющейся информации, Вашингтон поддерживает украинскую программу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и готов предоставить $437 тыс. для ее успешной реализации.

Ожидается, что в рамках данной инициативы будет организовано исследование экономики Украины, которое выявит основные недостатки и определит приоритетные направления реформ.

Также в госдепе напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на $19,25 млрд.

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Ранее, 30 мая, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительной договоренности об обновленном наборе мер экономической и финансовой политики для первого обзора в рамках четырехлетней программы расширенного кредитования.

До этого, 2 мая, бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что уровень бедности на Украине вырос многократно, причем он наиболее ощутим в сельской местности.

В середине сентября прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% — в номинальном.

Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат из бюджета приходятся на военные нужды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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