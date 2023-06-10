Момент ДТП с Gelandewagen попал на видео

В распоряжении «Известий» 10 июня появилось видео момента аварии, в которой водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве.

На кадрах видно, что девушка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После столкновения она потеряла сознание. Водитель и очевидцы аварии сразу же попытались оказать девушке первую помощь и посадили ее на заднее сиденье автомобиля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице в Москве. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.