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ИИ провалил творческое задание от сценариста «Черного зеркала»

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Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
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Нейросеть ChatGPT не справилась с творческим заданием от сценариста сериала «Черное зеркало» Чарли Брукера. Об этом он рассказал в интервью журналу Empire.

По словам Брукера, он предложил искусственному интеллекту (ИИ) придумать сюжет для нового эпизода «Черного зеркала». Сначала ему понравился результат, однако при более детальном изучении оказалось, что вышла ерунда.

Сценарист объяснил, что «новая серия» оказалась простой компиляцией элементов из уже существующих эпизодов шоу, в которой не нашлось ни одной по-настоящему оригинальной идеи.

Вместе с тем, добавил Брукер, это не означает, что подобные генераторы не выдерживают конкуренции с человеческой мыслью, это не означает их бесполезность. По его мнению, ChatGPT и другие нейросети могут занять свое место в сферах, где не требуется полет фантазии.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править, создавать компьютерный код и даже стихи и песни.

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Ранее, 16 апреля, сообщалось, что нейросеть написала «совместный» трек Heart on my sleeve рэперов Дрейка и The Weeknd. Композиция набрала свыше 8 млн прослушиваний в TikTok за несколько дней, прежде чем выяснилось, что она была искусственно сгенерирована.

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