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Певец Майданов назвал домашним посвященный Дню России концерт в Минске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Певец и композитор Денис Майданов назвал домашним мероприятием концерт в Минске, посвященный Дню России, который состоялся в пятницу, 9 июня. Кадры с мероприятия показала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Выступается в Белоруссии как дома. Я здесь неоднократно часто бываю на абсолютно разных мероприятиях. Это и «Славянский базар» неоднократно, форум регионов <…> Это большая честь и большая радость», — рассказал он.

На концерте на Проспекте Победителей у Дворца спорта также выступили группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Зара, Василий Герелло и другие исполнители. На сцене был установлен знак в виде сердца в цветах флагов России и Белоруссии.

Кроме того, зрителей поприветствовал со сцены посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Он заявил, что День России для всех россиян наполнен особым смыслом, поскольку праздник символизирует более чем тысячелетнюю историю государства и единство многонационального народа.

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Ранее в этот день в Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Там уточнили, что в текущем году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

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