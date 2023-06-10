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Взрыв снаряда унес жизни 27 человек в Сомали

По меньшей мере 27 человек погибли при взрыве снаряда в Сомали
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Фото: Global Look Press/Hassan Bashi
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По меньшей мере 27 человек погибли, еще 53 человека получили ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда на игровом поле близ города Корьолей на юге Сомали. Об этом сообщило в пятницу, 9 июня, Сомалийское национальное информационное агентство (SONNA).

«К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в регионе Нижняя Шабелле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших 25 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Накануне сообщалось, что 18 человек погибли и по меньшей мере 33 пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Взрыв произошел в ходе церемонии прощания с погибшим два дня назад при подрыве автомобиля заместителем губернатора провинции Бадахшан Нисаром Ахмадом Ахмади.

Ранее, 28 апреля, в Афганистане пятеро детей погибли, еще двое получили травмы в результате детонации боеприпаса. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие были младше 12 лет.

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