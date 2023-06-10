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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 10 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В МО отметили самоотверженность и высокий профессионализм сержанта Рената Бекбатырова, который вместе с вверенным ему отделением действовал в районе одного из населенных пунктов, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Продвигаясь по лесополосе, он обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Под прикрытием группы огневой поддержки Бекбатыров и его товарищи бросились в атаку.

Сержант метнул три гранаты в окопы, после чего открыл огонь по застигнутым врасплох противникам. В конечном итоге часть личного состава неприятеля была уничтожена. Трое националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. После этого Ренат Бекбатыров был награжден орденом Мужества.

Также проявил себя в ходе боевой работы старший лейтенант Дмитрий Холодков. Он неоднократно принимал участие в штурмах опорных пунктов ВСУ, а также осуществлял подвоз снарядов и другого имущества службы ракетно-артиллерийского вооружения. На одном из тактических направлений Холодков грамотно организовал оперативное снабжение ВС РФ и обеспечил поставку прямо в разгар боестолкновения.

В попытке вернуть утраченные позиции неприятель начал активно обстреливать огнем артиллерии пути подвоза припасов для российских войск. Старший лейтенант оперативно вмешался и не позволил заблокировать процесс поставок. Он обеспечил бойцов ВС необходимыми снарядами и оружием, что позволило отразить наступление противника.

Наконец, в оборонном ведомстве рассказали про смелость и решительность командира отделения понтонно-мостовой бригады гвардии сержанта Сергея Рыбкина. Он принимал непосредственное участие в оборудовании переправы через водную преграду недалеко от района, подконтрольного ВСУ.

Когда противник приступил к обстрелу позиций возводимого моста с использованием кассетных боеприпасов, танков и реактивных систем залпового огня, гвардии сержант, рискуя жизнью, обеспечил своевременную доставку звеньев для переправы расчетам ВС РФ. Благодаря действиям Рыбкина понтонная переправа была закончена, что способствовало продвижению российских войск.

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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