Минобороны РФ 10 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В МО отметили самоотверженность и высокий профессионализм сержанта Рената Бекбатырова, который вместе с вверенным ему отделением действовал в районе одного из населенных пунктов, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Продвигаясь по лесополосе, он обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Под прикрытием группы огневой поддержки Бекбатыров и его товарищи бросились в атаку.

Сержант метнул три гранаты в окопы, после чего открыл огонь по застигнутым врасплох противникам. В конечном итоге часть личного состава неприятеля была уничтожена. Трое националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. После этого Ренат Бекбатыров был награжден орденом Мужества.

Также проявил себя в ходе боевой работы старший лейтенант Дмитрий Холодков. Он неоднократно принимал участие в штурмах опорных пунктов ВСУ, а также осуществлял подвоз снарядов и другого имущества службы ракетно-артиллерийского вооружения. На одном из тактических направлений Холодков грамотно организовал оперативное снабжение ВС РФ и обеспечил поставку прямо в разгар боестолкновения.

В попытке вернуть утраченные позиции неприятель начал активно обстреливать огнем артиллерии пути подвоза припасов для российских войск. Старший лейтенант оперативно вмешался и не позволил заблокировать процесс поставок. Он обеспечил бойцов ВС необходимыми снарядами и оружием, что позволило отразить наступление противника.

Наконец, в оборонном ведомстве рассказали про смелость и решительность командира отделения понтонно-мостовой бригады гвардии сержанта Сергея Рыбкина. Он принимал непосредственное участие в оборудовании переправы через водную преграду недалеко от района, подконтрольного ВСУ.

Когда противник приступил к обстрелу позиций возводимого моста с использованием кассетных боеприпасов, танков и реактивных систем залпового огня, гвардии сержант, рискуя жизнью, обеспечил своевременную доставку звеньев для переправы расчетам ВС РФ. Благодаря действиям Рыбкина понтонная переправа была закончена, что способствовало продвижению российских войск.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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