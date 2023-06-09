Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», который проходит на грунтовых кортах Парижа. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба «Ролан Гаррос» на официальном сайте.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:0 в пользу Рууда. Звереву был присвоен 22-й номер посева в турнире.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

В финале «Ролан Гаррос» встретятся Каспер Рууд и сербский теннисист Новак Джокович (3-й номер посева). Матч пройдет 11 июня.

Норвежский и сербский теннисисты уже встречались четыре раза: два раза на турнире серии «Мастерс» в Риме и два раза на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во всех четырех играх победу одержал Джокович, а Рууд не забрал ни одного сета.

В этот же день сообщалось, что Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Встреча на грунтовом корте Парижа завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.