ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года

Защитник Игорь Дивеев подписал новый контракт с московским ПФК ЦСКА. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Новый договор между ЦСКА и 23-летним футболистом рассчитан до 2028 года. Зарплата Дивеева составит €1,5 млн в год.

Защитник проводит уже пятый сезон в московском клубе. В минувшем сезоне Дивеев провел 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Всего в составе армейцев с 2019 года он провел 132 матча, забил 11 голов. Кроме того, игрок поучаствовал в 14 матчах за сборную России.

Накануне стали известны детали контракта Лионеля Месси с «Интер Майами». Аргентинский нападающий подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его только после окончания первых двух сезонов.